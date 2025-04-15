На закрытой презентации в московском офисе VK 14 апреля состоялось официальное представление Агентства социологического консалтинга «Вебер» — первой компании в сфере онлайн-социологии, получившей аккредитацию Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

Современные условия цифровой экономики делают онлайн-исследования важнейшим направлением отечественной социологической науки. Онлайн-опросы позволяют оперативно собирать большие объемы данных и привлекать больше участников опросов, включая жителей удаленных регионов страны. Анонимный характер анкетирования позволяет изучать деликатные темы и получать искренние мнения респондентов.

В ходе мероприятия сотрудники продемонстрировали эффективность своего подхода, проведя в режиме реального времени опрос населения по актуальной теме возвращения зарубежных компаний в Россию. Исследование заняло меньше часа.

Результаты экспресс-опроса показали, что большинство опрошенных нейтрально восприняли уход международных брендов (36%). Больше всего респонденты обеспокоены дефицитом лекарств (38%), электроники и бытовой техники (36%), а также автомобилей (31%).

Российский рынок торговых марок получил положительную оценку большинства участников — средняя оценка удовлетворенности составила 4,2 балла из пяти возможных. Возвращение иностранных брендов ожидается с рейтингом 3,3 балла из пяти. Участники считают, что возвращение крупных международных игроков окажет на российскую экономику смешанный эффект — позитивный и негативный одновременно примерно поровну (такого мнения придерживается четверть опрошенных).

Заместитель начальника Управления администрации президента РФ по мониторингу и анализу социальных процессов Борис Рапопорт отметил значимость появления нового игрока в публичном пространстве онлайн-социологии.

— Онлайн-социология сегодня стала важной частью общественной жизни, предоставляя актуальные данные. Традиционные личные интервью часто сталкиваются с рисками искажения информационного контекста, снижающими достоверность полученной информации. Именно онлайн-инструменты оказываются наиболее эффективными для своевременного изучения общественных настроений, — отметил Борис Рапопорт.

Руководитель агентства Елена Удалова подчеркнула ключевые принципы работы организации: быстрота реализации проектов, высокая точность и надежность собираемых данных, применение современных технологий и гибкий подход к выполнению любых аналитических задач заказчиков. Проверенные методики агентства обеспечивают эффективное изучение общественного мнения разных слоев населения, гарантируя высокий уровень репрезентативности итоговых результатов.