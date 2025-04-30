Кузбассовцы отмечают 80-летие со дня подвига Николая Масалова

Ровно 80 лет назад кузбассовец Николай Масалов совершил подвиг – вынес из-под обстрела немецкую девочку. Этот поступок стал примером мужества и самоотверженности русского народа.

И сегодня в Кузбассе стартовала патриотическая акция «Солдат с ребенком». Главное мероприятие проходит в отделе военной истории Кузбасского краеведческого музея. Участники поисковых отрядов, «Движения Первых», кадеты, «Волонтеры Победы» вспоминают боевой путь прославленного земляка.

– Во время штурма Берлина советский воин, рискуя своей жизнью, под плотным немецким огнем на руках вынес из-под обстрела трехлетнюю немецкую девочку. Сам Николай Иванович это подвигом не считал. Для него этот поступок был совершенно естественным. Сегодня по всему региону проходят уроки мужества и мероприятия, посвященные памяти героя. Важно, что среди участников много молодежи, которая гордится и чтит подвиг Николая Масалова, — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В музеях и на уроках памяти в школах региона ребята рассуждают о самоотверженности советского солдата из маленького кузбасского поселка, поступок которого вдохновил скульптора Евгения Вучетича на создание памятника «Воин-Освободитель». В ходе подготовки были собраны документы, фотографии, письма, снимки наград и мемориальных предметов Николая Масалова.

Одним из значимых элементов проекта стала трансляция видеопрочтения стихотворения «Я вернулся», созданного ветераном боевых действий, участником специальной военной операции, сопредседателем Кузбасского союза ветеранов СВО и председателем Союза писателей региона Виталием Дорофеевым. Запись сегодня транслируют на местах установки копий памятника «Воин-Освободитель» в г. Советск (Калининградская обл.), г. Серпухов (Московская обл.), г. Верея (Московская обл.).

Состоялась и трансляция видеоэкскурсии из школьного музея Боевой Славы 79-й гвардейской дивизии, расположенного в московской школе №2025. Именно в составе этой дивизии Николай Иванович Масалов прошел боевой путь до Берлина. Запись стартового мероприятия Всекузбасского патриотического проекта «Солдат с ребенком» доступна по ссылке в группе Кузбасского краеведческого музея во «ВКонтакте».

А в Тисульском округе, на малой родине Николая Масалова, сегодня проходит художественный пленэр «Рисуем Подвиг, ставший символом нашей Победы!» Ученики художественной школы им. А.А. Леонова создавали свои произведения в деревне Вознесенка — месте рождения героя. Работая в различных техниках — от графики и акварели до масла и цифровой живописи, — юные художники черпали вдохновение не только в видах с натуры, но и в архивных фотографиях, открытках и других материалах, отражающих историю Николая Масалова и памятника, созданного по его образу. Среди участников патриотического пленэра были и представители старшего поколения — активисты самодеятельных творческих коллективов и общественных организаций. Свои работы художники разместят в социальных сетях с тематическими хештегами.

Студенты Кузбасского политеха в день, символизирующий подвиг советского солдата Николая Масалова, спасшего немецкую девочку в Берлине 30 апреля 1945 года, проехали на 30 автомобилях от главного корпуса вуза до Мемориала Воину-Освободителю. После церемонии возложения цветов 40 пар студентов исполнили вальс «Весна 45-го года» память о героях Великой Отечественной войны. Так молодежь региона поддержала Всероссийскую акцию «Вальс Победы» — танцевальную инициативу, которая стала символом единства поколений.

#КУZБАСС #80ЛЕТПОБЕДЫ