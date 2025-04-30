Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев прибыл с рабочим визитом в Иркутскую область. Полпред обсудил актуальные вопросы развития с главой региона Игорем Кобзевым, а также посетил выставку портретов участников специальной военной операции «Уголь земли русской».

Губернатор Иркутской области доложил Анатолию Серышеву о ситуации по наиболее значимым направлениям развития региона. Особое внимание в ходе встречи было уделено теме отечественного авиастроения. 29 апреля с аэродрома Иркутского авиационного завода был выполнен испытательный полёт новой модели лайнера МС-21.

Дополнительный импульс экономике региона, по мнению участников встречи, придаст создание мощного промышленного кластера по глубокой переработке полимеров. Проект включен в План реализации Стратегии развития Сибирского федерального округа до 2035 года.

Полномочный представитель держит под постоянным личным контролем вопросы помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Как сообщил глава региона, в настоящий момент в Иркутской области предусмотрено 39 мер поддержки участников спецоперации и их близких. На реализацию мер поддержки в 2025 году выделено 9,7 миллиарда рублей

«Важно лично общаться с участниками этого проекта», – уверен полномочный представитель.

Отдельно обсуждалась подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подчеркнуто, что адресная поддержка будет оказана как ветеранам, так и людям, детство которых совпало с годами Второй мировой войны – всего более 69 тысячам человек. Речь также шла об оказании медицинской и социальной помощи.