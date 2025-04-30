В ходе рабочей поездки в Горловку губернатор Кузбасса побывал в Богоявленском кафедральном соборе.

«Богоявленский кафедральный собор – одно из мест духовной поддержки горловчан. Люди приходят сюда, когда им сложно. У многих здесь есть личная история, как они чудом выжили во время обстрела или атаки дронов. Часто в таких случаях говорят – Бог уберег. В период таких сложных испытаний жителям прифронтового города особенно важна духовная поддержка», – сказал Илья Середюк.

Митрополит рассказал губернатору Кузбасса об истории собора, его роли в духовной жизни города, а также о текущей деятельности по оказанию помощи нуждающимся жителям Горловки.

Также Митрофан поблагодарил Илью Середюка за внимание к нуждам горловчан и подчеркнул, что поддержка со стороны Кузбасса имеет огромное значение для жителей города.

Фото: пресс-служба АПК