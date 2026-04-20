В мероприятии приняли участие лекторы Российского общества «Знание», представители общественных организаций Кузбасса, преподаватели, сотрудники, студенты-активисты Кемеровского государственного университета и Донецкого государственного педагогического университета им. В. Шаталова, а также члены Клуба создателей смыслов КемГУ «ПРО-смыслы». Лекторий проводился в рамках марафона «Историческая память. Территория правды» при поддержке и экспертном сопровождении Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации.

Участие в лектории принял заведующий отделом по воспитательной работе, преподаватель кафедры философии и истории ДГПУ им. В. Шаталова Сергей Медведев. Он подчеркнул, что сохранение и увековечение исторической памяти о жертвах геноцида – неотъемлемая часть общей работы, особенно в ключе просвещения молодого поколения. Преподавателю важно искренне интересоваться темой, чтобы передавать сложную информацию не формальными фразами, а через призму собственных эмоций и чувств.

С лекцией «Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников» выступила координатор команд КемГУ Всероссийского проекта «Архивный десант», сотрудник музея «Археология, этнография и экология Сибири» Дэя Плетосу.

Завершил лекторий «Без срока давности» доклад главного археографа государственного архива Кузбасса Анастасии Сережечкиной на тему «День полного освобождения Ленинграда от Фашистской блокады».