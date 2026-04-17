«Библионочь», которая нынче пройдет 18 апреля, нынче посвятят Году единства народов России, объявленного президентов РФ Владимиром Путиным. Центральной площадкой в Кузбассе станет Государственная научная библиотека им. В.Д. Федорова. «Библионочь» начнется концертом Кузбасского музыкального колледжа «Народный перезвон». Для детей и молодежи подготовили посвященную народным сказкам программу. Также в программе – кукольный спектакль «Лиса-лапотница» по сказке Владимира Даля, мастер-классы по традиционной росписи и каллиграфии на русском, шорском и телеутском языках, интерактивная выставка о народах Кузбасса и многое другое. Пройти на «Библионочь» в «Федоровке» можно по читательскому билету (при отсутствии такового можно оформить на месте).

В Белове в рамках акции проведут этно-квест, в Киселевске – фестиваль искусств «Народные ритмы большой страны», в Новокузнецке представят выставку о героях-телеутах и шорцах, в Таштаголе выступят исполнители горлового пения. Всего к «Библионочи-2026» в Кузбассе присоединятся 297 библиотек. Ожидается, что мероприятия по всему региону посетят около 13,5 тысячи гостей. Подробнее о программах можно узнать на сайтах и в официальных аккаунтах библиотек в соцсетях.

