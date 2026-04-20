В 2025 году свыше 24,3 тыс. жителей Кузбасса более 60 тыс. раз сдали кровь. Многие это делают на регулярной основе. В регионе насчитывается больше 13 тысяч почетных доноров. К примеру, Михаил Полищук сдает кровь уже 14 лет, только в прошлом году он совершил 16 донаций. В нынешнем феврале ему присвоили звание «Почетный донор».

«Растет и Федеральный регистр доноров костного мозга — в нем уже более 9 тысяч жителей нашего региона. Их неравнодушие ежегодно помогает спасти больше 22 тысяч жизней», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

По итогам 2025 года Кузбасский центр крови, чьи отделения открыты в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Прокопьевске и Анжеро-Судженске, получил признание по итогам Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества». Центр победил в номинации «Вместе за Победу! Регион как одна команда» и стал лауреатом в номинации «Летопись донорского движения».

