Сегодня, 18 апреля, в Кузбассе прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ярмарка прошла на 23 локациях, но основной стал кадровый центр в Кемерове. Вакансии предлагали 297 работодателей.

Также были организованы виртуальные экскурсии на предприятия и очные собеседования, мастер-классы, консультации. Участниками ярмарок стали более 3,8 тыс. человек, более 800 соискателей получили приглашения на работу.

Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Кадры», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.