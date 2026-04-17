На первом этапе участники всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди сварщиков демонстрировали теоретические знания. Они отвечали на задания по ручной дуговой, расшифровке марок электродов, технологии соединения металлов, чтению чертежей, дефектам швов, охране труда на производстве и оказанию первой помощи. Отсев был жестким, на все вопросы давалось всего 15 минут без права на ошибку.

Преодолеть теоретический этап смогли пять сварщиков. Аким Ярков, Анатолий Назаров, Александр Осипов, Станислав Фомин и Василий Болотников покажут свое мастерство на практике. 29 апреля в Кемерове на площадке Кузбасского центра сварки и контроля пройдет решающий раунд регионального этапа, организованного областным Министерством труда и соцзащиты при поддержке компании «Восток-Сервис-Кузбасс». Победитель будет представлять Кузбасс в Перми, где пройдет всероссийский финал конкурса «Лучший по профессии» среди сварщиков.