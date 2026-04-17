Первую в Крапивинском округе «точку доступа» к финансовым и государственным услугам открыли в селе Банново. Она находится в сельской библиотеке. Теперь местным жителям больше не придется ездить в райцентр, чтобы погасить кредит или оформить пособие. Разобраться с оплатой услуг, открытие новых банковских карт и другими вопросами помогут волонтеры финансового просвещения.

Всего в Кузбассе насчитывается 63 «точки доступа» для жителей отдаленных сел в Крапивинском, Топкинском, Мариинском, Ленинске-Кузнецком, Гурьевском, Новокузнецком и Юргинском муниципальных округах.