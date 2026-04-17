За 5 лет после своего перезапуска общество «Знание» провело в Кузбассе порядка 3 тысяч лекций. В этом году в регионе запустили новое направление по привлечению ветеранов СВО, которые учатся публичным выступлениям по специальной программе.

«Особенно важные результаты – в привлечении ветеранов СВО к просветительской деятельности. При поддержке общества десятки наших героев прошли обучение в КемГУ, и сегодня встречаются с молодежью. Их личный пример и живые уроки мужества особенно важны для юного поколения кузбассовцев», – отметил глава региона Илья Середюк.

В Кузбассе в предыдущие годы лекторы прочитали цикл «Кузбасс – вклад в Великую Победу» и уникальный курс «Основы российской государственности. Региональный аспект. По проекту проекта «Сильный Кузбасс – Сильная Россия!» депутаты провели 740 лекций, а в Лигу юных лекторов записались 410 школьников.