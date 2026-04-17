Ко второму туру финала за 13-16 места молодежка «Кузбасса» подходит лидером квартета, в котором также собраны «Динамо-БашГАУ» из Уфы, красноярский «Енисей-2» и «Ярославские медведи». Первый тур был домашним для «Кузбасса-2», и подопечные Дмитрия Ишкова выжали максимум, одержав три победы в трех встречах. У остальных команд по одному удачному матчу. Борьба в этом мини-турнире продолжится в Красноярске.

«К завершающему туру Молодежной лиги подошли в оптимальной форме. Основная задача – улучшение игровых связей и получение практики. Если вынесем из тренировок то, на чем мы концентрировали внимание последнее время и результат последует за выполнением задачи, то план по развитию команды в целом и индивидуальных двигательных умений и навыков на сезон будет перевыполнен», – рассказал главный тренер «Кузбасса-2» Дмитрий Ишков.

Сегодня кемеровчане сыграют с хозяевами площадки, «Енисеем-2». 18 апреля померятся силами с «Ярославскими медведями», а 19 апреля встретятся с «Динамо-БашГАУ».

