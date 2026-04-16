Подать декларацию 3-НДФЛ за 2025 год должны кузбассовцы, которые продали недвижимость или транспортное средство, сдавали имущество в аренду, получили дорогие подарки не от близких родственников, получили доход из-за рубежа, выиграли в лотерею (до 15 000 рублей) или занимались частной практикой (ИП, нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие).

30 апреля не ограничивается срок подачи декларации для тех, кто хочет вернуть излишне уплаченный НДФЛ за обучение, лечение или приобретение жилья. Такую декларацию можно подать в любое время в течение года.

НДФЛ, исчисленный в декларации, нужно заплатить не позднее 15 июля.