По итогам 2025 года Кузбасс попал в десятку лучших регионов России по качеству информационной работы в сфере образования. За этим федеральным рейтингом стоит не просто рост цифр, а системный переход ведомства к живому диалогу с жителями, регулярным авторским проектам и активному вовлечению подрастающего поколения в создание контента. Рассказываем, как работает цифровая стратегия регионального министерства и почему соцсети стали полноценным инструментом управления образовательной повесткой.

Масштаб и структура

В настоящее время официальные страницы Министерства образования Кузбасса в «Телеграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках» и мессенджере МАХ объединяют более 45 тысяч подписчиков. С декабря 2024 года аудитория выросла на 20 тысяч человек, а совокупный охват пабликов подведомственных организаций (без учета школ и детских садов) достигает 300 тысяч человек. Минобр Кузбасса стал первым ведомством, запустившим канал в мессенджере МАХ. Для его продвижения в учебных заведениях размещены кьюаркоды, а в каждом посте других площадок публикуются ссылки на новый ресурс с предложением подписаться.

Визуальная подача также приведена к единому стандарту: обложки и аватарки регулярно обновляются в зависимости от сезона и календарных событий. Работа пресс-службы уже отмечена на региональном и федеральном уровнях: кузбасский госпаблик признан одним из лучших в субъекте, а регион вошёл в число лидеров по организации детского отдыха.

Чтобы жителям было проще находить нужную информацию, министерство внедрило систему тематических хэштегов, которые маркируют каждую публикацию. Теперь в ленте легко ориентироваться по направлениям: #НашиПедагоги (портретные очерки об учителях), #БудущееКузбасса (истории талантливых учеников и студентов), #СдаемЕГЭ (нововведения и сроки сдачи экзаменов), #Абитуриенту (дайджесты приёмных кампаний), #МинОбрОтвечает (видеоответы на вопросы жителей), #ЭкспертыСоветуют и #ПолезноЗнать (советы, гранты, льготы), а также #Нацпроект, #Гордимся и #Новости.

Повестка формируется вокруг актуальных федеральных и региональных инициатив. В прошлом году, когда вся страна отмечала 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, министерство провело кампанию, основанную на едином визуальном оформлении и официальных хэштегах #КУZБАСС и #80ЛЕТПОБЕДЫ. Главной её целью было донести до жителей региона историческую значимость праздника 9 Мая и рассказать о подвигах нашего народа. Этот год объявлен Годом единства народов России, и кузбасский минобр активно включился в работу по освещению мероприятий, посвящённых данной тематике.

В 2025 году, объявленном Минпросвещения РФ Годом детского отдыха, на ресурсах регионального ведомства вышло 26 профильных материалов и 25 уникальных спецпроектов. В 2026 году, который проходит под флагом Года дошкольного образования, акцент сместился на новости детских садов, достижения воспитанников и тематические события региона. Регулярно выходят авторские проекты: видеоподкаст «Первый класс: инструкция по адаптации», совместные с МЧС ролики «Безопасное лето», видеоэкскурсии по капитально отремонтированным школам, серия интервью с выпускниками «ЕГЭ на 200» и проект «Я – студент профессионалитета».

Открытый диалог

Ключевым принципом коммуникации стала публичность. Министр образования Кузбасса Софья Балакирева регулярно проводит пресс-конференции, дает комментарии федеральным и региональным СМИ, а в социальных сетях ведёт рубрику «Вопрос министру», где кузбассовцы через специальную форму оставляют обращения, а ответы публикуются в коротких видеороликах. В мае 2025 года стартовала акция «День с министром»: школьники и студенты посетили структурные подразделения ведомства, ознакомились с внутренней работой и предложили идеи по развитию отрасли. Высокий отклик позволил повторить акцию зимой.

Пресс-служба активно работает с журналистским сообществом. В преддверии приемной кампании организованы масштабные пресс-туры: около 70 блогеров и активистов посетили техникумы и колледжи, более 80 человек познакомились с вузами региона. Все ключевые события, включая обучение по программе «СВОи Герои. КуZбасс», где министр выступает наставником для ветерана-педагога Сергея Ванюшина, сопровождаются подробным медиасопровождением.

Особое направление работы – подготовка будущих медиапрофессионалов. Министерство сотрудничает с региональным детским медиацентром «НАШЕ ВРЕМЯ. Кузбасс», организуя экскурсии активистов школьных и студенческих медиацентров в крупные редакции региона. Ребята наблюдают за созданием новостей, учатся вести прямые эфиры и знакомятся с медиапрофессиями. 23 апреля в Новокузнецке пройдёт медиафорум «Говорит СПО!» для руководителей и участников медиацентров колледжей и техникумов.

Школьные журналисты уже стали полноправными соавторами контента: именно они выступали интервьюерами в проекте «ЕГЭ на 200», участвовали в создании 13 выпусков «Учителя-фронтовики Кузбасса», а также в масштабной акции «Бессмертный полк» на вершинах воинской славы», когда 300 школьников поднялись на вершины Кузнецкого Алатау с портретами героев-родственников. Видео о восхождении вышло в прямом эфире телеканала «Кузбасс Первый».

Символом системной работы с талантливой молодёжью стала «Лига отличников Кузбасса», объединившая почти 30 тысяч студентов и школьников. Официальное сообщество проекта во «ВКонтакте» набрало более 11 тысяч подписчиков, где ежедневно выходят материалы в рубрике #НаОтлично, а специалисты ведомства оперативно отвечают на вопросы в комментариях и личных сообщениях.