Подготовку к летнему туристическому сезону обсуждали на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. Губернатор Кузбасса Илья Середюк участвовал по видеоконференцсвязи. Он сообщил, что Кемеровская область входит в число лидеров среди регионов Сибири по туристической привлекательности.

«Ставку мы делаем на круглогодичную работу горнолыжных комплексов, насыщенную событийную программу, а также – на поиск новых туристических жемчужин в самых разных уголках региона. Федеральная поддержка через национальный проект «Туризм и гостеприимство» позволяет нам развивать туристскую инфраструктуру, а это, в свою очередь, привлекает в регион новых инвесторов и делает отрасль одним из драйверов диверсификации экономики Кузбасса», – сказал глава региона.

Губернатор отметил, что к 2027 году в Таштагольском и Чебулинском округах откроют 466 новых номеров в возводимых модульных некапитальных строениях. В Горной Шории набирает обороты экотуризм. В частности, для любителей самостоятельного отдыха 13 автомобильных маршрутов, с тремя из которых («Кузбасс в сердце», «Горная Шория. К детям тайги» и «От колоритных музеев до горных вершин: Кузбасс на авто за 3 дня») можно ознакомиться на туристическом портале «Путешествуем.РФ».

Среди туристических событий этого летнего сезона в Кузбассе Илья Середюк выделил «День сибирского купечества» в Мариинске, международный научно-популярный фестиваль «Динотерра» в Чебулинском округе, «Небофест» в Кемерове, «КуZня ДжаzZ» в Новокузнецке, Международный шахтерский Сабантуй в Прокопьевске и «ПРОГЕШ» в Таштагольском округе. Чтобы туристам со всей страны было удобнее добираться до Кузбасса, планируют увеличить количество рейсов в наш регион из разных городов России.