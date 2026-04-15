Пожароопасный период в Кузбассе охватывает период с 15 апреля по 1 июня. Об его особенностях мы писали ранее. В регионе создано 14 лесопожарных станций со 136 единицами спецтехники. Кроме того, за обстановкой будут следить 14 БПЛА, купленных для лесхозов по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» в прошлом году. Всего лесхозы региона оснастили 399 единицами техники на 370,7 млн рублей, выделенных из федеральной казны.

«Лесхозы укомплектованы техникой на 100%, в том числе лесопожарными автоцистернами, высокопроходимыми автомобилями УАЗ и ГАЗ, мотовездеходами, моторными лодками, тракторами и бульдозерами. Поручил усилить патрулирование и пресекать любые нарушения», — прокомментировал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Кузбассовцы могут круглосуточно сообщать о природных пожарах по номерам 8-800-100-94-00 или 8 (3842) 54-04-14.

Фото: пресс-служба АПК