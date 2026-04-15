Федеральный центр компетенций с участием представителей Минэкономразвития России и РЦК Мурманской и Вологодской областей провели анализ работы Регионального центра компетенций (РЦК) Кузбасса. В результате центр успешно прошел процедуру сертификации, которая проводилась в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Комиссия оценила, как осуществляется внедрение бережливых технологий непосредственно на предприятиях-участниках нацпроекта. Эксперты побывали на площадках компаний «СИБТЕНЗОПРИБОР» и «Системы промышленной безопасности». Там они оценили достижения целевых показателей, качество реализации проектов и уровень подготовки специалистов.

«Сейчас время протекания процессов на кузбасских предприятиях-участниках проекта «Производительность труда» снижается в среднем на 26%, незавершенное производство – на 23%, выработка увеличивается на 54%. Полученные результаты подтверждают высокий уровень компетенций команды и соответствие федеральным стандартам, что позволяет центру и дальше развивать практики повышения производительности труда в регионе», – рассказала заместитель председателя Правительства Кузбасса – министр экономического развития региона Елена Галеева.

В результате федеральные специалисты дали высокую оценку РЦК и подтвердили эффективность работы команды центра.

Региональный центр компетенций работает в Кемеровской области с 2019 года, и такая сертификация проводится в пятый раз.