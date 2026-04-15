Масштабное интеллектуальное соревнование «Наша Победа», которое пройдет

5 мая, приурочена к Году единства народов России. Игра расскажет о героизме воинов на фронтах Великой Отечественной войны и самоотверженном труде советских людей в тылу. «Наша Победа» пройдет в формате индивидуального зачета. Участникам предстоит ответить на 15 вопросов, разделенных на два блока, продемонстрировав знания, логику и сообразительность. Организаторы подготовили вопросы на основе архивных документов, фотографий и видеоматериалов, прошедших тщательную экспертизу профессиональных историков. Игра раскроет интересные и малоизвестные факты о тех, кто ковал Победу на внутреннем фронте: работниках заводов, сельского хозяйства, медиках и всех, кто обеспечивал армию всем необходимым, проявляя мужество наравне с бойцами на передовой.

Принять участие могут все желающие в возрасте от 14 лет, независимо от страны проживания. Для удобства игроков организовано два временных слота с учетом часовых поясов: 10:00 по московскому времени (Дальний Восток, Сибирь, Южный и Приволжский федеральные округа) и 15:00 (ЦФО, СЗФО, СКФО, УФО). Иностранные игроки могут присоединиться к любой из трансляций в удобное для них время.

По итогам каждой игры будут определены 10 лучших участников из России и 5 – среди международных игроков. Все финалисты получат именные сертификаты, а победители и призеры, набравшие наибольшее количество баллов за минимальное время, будут отмечены ценными призами от организаторов – общественного движения «Волонтеры Победы» и партии «Единая Россия». Итоги соревнования будут опубликованы не позднее 13 мая. Зарегистрироваться на игру можно уже сейчас на официальном сайте игра-нашапобеда.рф.