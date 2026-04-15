«Лаборатория фермерского роста» создана для тех, кто готов вывести свое хозяйство или перерабатывающее предприятие на новый уровень, повысить устойчивость бизнеса и расширить каналы сбыта. Акселератор состоял из трех последовательных образовательных блоков. Предприниматели узнали, какие инструменты помогают обеспечить устойчивость и рост сельхозбизнеса, как правильно выбрать оптимальный режим налогообложения, а также как просто и эффективно выстроить финансовое управление. Кроме того, участникам рассказали, каким образом технологии искусственного интеллекта уже сегодня меняют сельское хозяйство и какие меры государственной поддержки доступны аграриям региона. Фермеры получили практические знания и инструменты, которые можно сразу применять в работе.

«Лаборатория фермерского роста» также помогла участникам наладить контакты с коллегами по отрасли, представителями торговли и общественного питания. Завершился акселератор обсуждением перспектив сотрудничества с представителями сети магазинов и организациями общепита. Для многих производителей это может стать шагом к расширению присутствия своей продукции на полках региональных магазинов.

Кроме того, участники получили возможность подать заявку на декларирование и сертификацию продукции за счёт государственной поддержки.

Организатором «Лаборатории фермерского роста» стал Центр «Мой бизнес», созданный по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».