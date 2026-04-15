Губернатор Кузбасса Илья Середюк вместе с родителями детей проинспектировал капитальный ремонт детского сада №3 «Звездочка» в Гурьевске. На строительство выделено более 140 миллионов рублей из бюджета, а еще около 20 миллионов пойдут на современное оборудование и мебель.

«По контракту срок завершения работ 1 сентября, но если получится закончить раньше, не будем ждать, откроем по факту. Там, где есть комфортные условия для воспитания малышей, появляется больше молодых семей, что очень важно для долгосрочного развития Гурьевска и всего Кузбасса. Поэтому мы планомерно приводим в порядок дошкольные учреждения по всему региону», — отметил Илья Середюк.

Проект капитального ремонта предусматривает оформление внутренних помещений в космическом стиле, соответствующем бренду Гурьевского округа. В новом детском саду будут открыты кабинет «Робототехника для дошкольников», театральная студия «Театр. Творчество. Дети», танцевальная студия «Лучики» и мультстудия «Мир мультфильмов Звездочки».

На данный момент завершены кровельные работы, фасадные выполнены на 97%, заменены окна и инженерные коммуникации. Продолжается отделка помещений.

Ремонтные работы начались в марте 2023 года в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным при поддержке партии «Единая Россия».