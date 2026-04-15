В Кемерово стартовал пилотный проект по внедрению федерального стандарта, в котором участвуют две поликлиники — №5 имени Л.И. Темерхановой и №1 городской клинической больницы №11. Этот стандарт станет частью региональной программы по реформированию системы здравоохранения, инициированной губернатором Кузбасса Ильёй Середюком. Его реализация проходит в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Тестируем систему «СТИМУЛ» в двух поликлиниках, а дальше распространим новую схему на все медучреждения региона. Ранее поставил перед системой здравоохранения региона ключевую задачу – обеспечить доступной и качественной медицинской помощью всех жителей Кузбасса. Внедрение нового стандарта станет одним из механизмов перенастройки наших медучреждений», — отметил Илья Середюк.

Федеральный стандарт качества медицинской помощи под названием «СТИМУЛ» был разработан специалистами Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения России. Он будет внедряться в медицинских учреждениях Кузбасса в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Ожидается, что полный переход на новые стандарты займёт три года.

Персонал обеих клиник прошёл серию обучающих семинаров, организованных учёными из Сибирского государственного медицинского университета, и приступил к разработке нормативно-правовой документации.

Предполагается, что внедрение стандарта приведёт к увеличению доступности медицинской помощи, улучшению взаимодействия между врачами и пациентами, а также к более оперативному выявлению и устранению проблемных аспектов в работе учреждений.