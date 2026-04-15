По программе «Земский работник культуры», которая проводится по решению президента РФ Владимира Путина, профильные специалисты при переезде в сельские населенные пункты, поселки и города с числом жителей до 50 тысяч человек и трудоустройстве по профессии могут рассчитывать на госсподержку в размере 1 млн рублей. Для этого необходимо иметь высшее или среднее специальное образования в сфере культуры, а также быть готовым отработать не менее 5 лет на должности из утвержденного перечня.

Помимо этого, молодым специалистам полагается единовременное дополнительное пособие в размере почти 34,5 тысяч рублей (для выпускников вузов) и около 23 тысяч рублей (для выпускников колледжей и техникумов). Бонусом идут повышающий коэффициент 1,25 к должностному окладу за работу на селе, компенсацию расходов на оплату жилых помещений и ЖКУ.

Программа «Земский работник культуры» зарекомендовала себя в прошлом году. Как отметили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, полагающиеся выплаты получили специалисты, ныне работающие в Осинниках, Калтане, Березовском, а также в Топкинском, Таштагольском округах и других муниципалитетах.

