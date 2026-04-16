Уроженец Омской области Анатолий Терехов совсем маленьким ребенком с семьей переехал в Кемерово в начале 1930-х годов. В первые годы Великой Отечественной войны, будучи подростком, работал на военном заводе. В 1944-м ушел на фронт, стал механиком-водителем в танковом батальоне, гнал немцев из Польши и Восточной Пруссии. Анатолий Терехов награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За доблесть и отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны и возвращения домой Терехов полвека отработал в угольной промышленности. Среди его граждански наград – звание Героя Кузбасса и почетного гражданина города Кемерово и Кузбасса, почетного работника угольной промышленности и полного кавалера знака «Шахтерская слава»

Больше всего Анатолий Терехов прославился посадкой кедров в местах боевых захоронений, в том числе в Москве, Волгограде, Белоруссии и Сербии. Такую клятву красноармеец дал 9 мая 1945 года. А в Кемерове по его инициативе разбили сквер Юности со скульптурой «Школьный вальс», посвященной не вернувшимся с войны выпускникам. В этом сквере заложена капсула времени с посланием Терехова потомкам.

«Очень рад был поздравить Анатолия Михайловича лично. Встретили юбилей в гимназии №21, носящей его имя. Замечательно, что присутствовали и ученики – они смогли еще раз увидеть и услышать человека с потрясающей судьбой. Это возможность прикоснуться к истории Отечества, которую никакой учебник не заменит», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

На юбилее презентовали книгу «Кедровое сердце», посвященной Анатолию Терехову, и вручили имениннику.

Фото: пресс-служба АПК