Мужчину попал в больницу с ишемией миокарда и поражением двух артерий. Чтобы не допустить инфаркта, специалисты Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний провели множественное аортокоронарное шунтирование. Зачастую при таких операциях приходится останавливать на время сердце, но кардиохирурги смогли обойтись без этого. Они взяли сосуды пациента и «переподключили» их, чтобы обойти пораженные участки артерий

«Чтобы подобных достижений становилось больше, будем и дальше сохранять темпы модернизации. Жители Кузбасса должны иметь возможность получать высокотехнологичную помощь здесь, в нашем регионе», — прокомментировал губернатор Илья Середюк.

Врачи заверили, что стенокардия больше не вернется, риск возникновения инфаркта практически исчез. Мужчина, которого уже выписал, вернется к активной жизни.

