Губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился с участниками и победителями чемпионатов «Абилимпикс» и «Профессионалы» в Кемеровском коммунально-строительном техникуме.

«Такие чемпионаты уже хорошо себя зарекомендовали — ребята начинают приобщаться к ним еще в школе, активно участвуют в студенческие годы, а после — сами становятся наставниками. Важно продлить этот «мост» в профессиональную карьеру. Поручаю министерству образования и минпромторгу Кузбасса проработать стажировки для победителей и призеров «Профессионалов» и «Абилимпикса» на кузбасских предприятиях с наставником, реальными задачами и возможностью закрепиться на рабочем месте», — отметил Илья Середюк.

18 апреля на базе Кемеровского коммунально-строительного техникума стартует итоговый межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» с участием представителей 21 региона страны.

Региональный этап чемпионата «Профессионалы» завершился 20 февраля. В соревнованиях участвовали 872 конкурсанта по 161 компетенции. Финальные этапы пройдут в мае в Нижнем Новгороде, в августе — в Калуге и в ноябре — в Санкт-Петербурге.

Оба чемпионата направлены на поддержку талантливых студентов средних профессиональных учебных заведений. Они проводятся в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным.