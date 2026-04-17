Накануне в Музыкальном театре Кузбасса имени А.К. Боброва собрались около 500 школьников, воспитанников губернаторских учреждений, юнармейцев, поисковиков и студентов. С молодежью говорили ветеран СВО Григорий Мосев, старшая операционная медицинская сестра Кузбасской областной клинической больницы, дважды командированная в Горловку Оксана Вильгельм, серебряный волонтер, создатель информационного ресурса «Память42» Вячеслав Старцев и священник Роман Анкудинов.

Во время беседы гости поделились своими историями, рассказали о важности поддержки и взаимовыручки, о том, как сила духа и патриотизм помогают преодолевать трудности, какие самые запоминающиеся моменты были, связанные со специальной военной операцией. Ребята задали волнующие их вопросы и узнали из первых уст о непростых и важных делах, которые выполняют наши соотечественники.

В холле театра развернули выставку Центра «ВОИН» и Сводного поискового отряда Кузбасса «Земляк». Желающие познакомились с экспонатами, найденными на местах сражений Великой Отечественной войны, узнали о поисковых экспедициях и вкладе в сохранение исторической памяти, а также смогли примерить экипировку военнослужащих, узнать об оружии и квадрокоптерах, научиться оказанию первой помощи.

Завершился «Разговор с героями» концерт Губернаторского хора «Утро» с программой «Счастья тебе, земля моя».