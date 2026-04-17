Мобильное приложение «Хорошие новости» было запущено осенью 2023 года по инициативе Общественной палаты РФ. Это платформа с позитивным верифицированным контентом о жизни в России, достижениях страны и наших соотечественников в самых разных сферах: науке, образовании, экономике, промышленности, здравоохранении, спорте, культуре и искусстве, цифровых технологиях, добровольчестве и т.д.

Проект приурочен к проведению Года единства народов России и направлен на развитие интереса к общим ценностям, историческому наследию и современной жизни страны через цифровые форматы. Участников проекта ждут тематические активности, система баллов и специальные призы от партнеров. В рамках проекта в мобильном приложении появится новый интерес для получения проверенной и позитивной информации – «Народы России». Выбрав его в профиле приложения, можно смотреть и делиться новостями о жизни народов России, их вкладе в развитие страны и общих достижениях, а также о тех событиях, которые происходят в Год единства народов России.

Наиболее интерактивными при этом будут такие события в приложении, как викторины, опросы, онлайн- и офлайн-задания для пользователей, посвященные общим ценностям, истории, культуре и повседневной жизни народов России как части единого общества. Задания будут разработаны совместно с Домом народов России и Ассамблеей народов России. Отдельное направление работы – интеграция темы единства народов в проект «Хороших новостей» «Инфощит»: пользователи смогут разбирать распространенные заблуждения о народах России, учиться работать с информацией и выявлять недостоверные факты.

«Россия – это страна с уникальным культурным и этническим разнообразием: в ней проживают более 190 народов, каждый из которых вносит свой вклад в общее развитие страны. Сегодня особенно важно создавать современные форматы, которые позволяют не просто сохранять это наследие, но и делать его частью живого общественного диалога. Данный проект — это шаг в сторону такого открытого взаимодействия», – отметил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин.

Проект формирует открытое информационное пространство для культурного обмена: пользователи смогут не только знакомиться с интересными новостями и создавать свой контент, но и делиться собственными историями, рассказывать о личном опыте, отражающем общие ценности, взаимное уважение и единство жителей России.

Сегодня в приложении зарегистрированы более 73,5 тысячи пользователей, готовых рассказывать о достижениях страны, из всех 89 регионов России.





Объединение ресурсов всех участников проекта в единую экосистему повысит скорость и качество обмена информацией. Это наполнит инфополе позитивным и проверенным контентом о жизни народов России, подчёркивая их вклад в общее развитие страны и единство общества.

В рамках проекта, пользователи смогут обменивать полученные в приложении «Хорошие новости» баллы за активность на специальные призы от партнеров в интернет-магазине «Хороший маркет», а также получать развивающие поощрения, подготовленные специально для участников событий.