В заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, представители МВД, Минтранспорта, Федерального дорожного агентства и других профильных ведомств, а также губернаторы. Илья Середюк участвовал в работе по ВКС. Он отметил, что в Кузбассе есть положительные сдвиги по снижению аварийности на дорогах

«В первом квартале 2026 года число аварий сократилось почти на 11%, количество погибших в ДТП – на 22%. Продолжим работу, в том числе с опорой на федеральные средства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», – Илья Середюк.

В этом году в Кузбассе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, приведут в порядок 83 км автодорог, 2 искусственных сооружения, смонтируют 9,3 тыс. погонных метров ограждений и 370 дорожных знаков. Всего на ремонт дорожной инфраструктуры в этом году выделят 18,3 млрд рублей.