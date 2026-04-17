На международной научно-практической конференции вопросы подготовки будущих кадров для промышленности обсуждают свыше 600 экспертов из России, Беларуси, Казахстана, Монголии и Приднестровья. Всеобщее внимание привлекает опыт Кузбасса по привлечению школьников к профориентационным проектам промпредприятий.

В регионе успешно опробована бесшовная система «Детский сад – школа – техникум/вуз – работодатель». К примеру, в некоторых муниципалитетах ученики школ на экскурсиях по заводам и интерактивных занятиях знакомятся с особенностями рабочих профессий. А в Новокузнецке и Прокопьевске в девяти школах созданы инженерные классы.

Фото: пресс-служба АПК