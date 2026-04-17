День местного самоуправления в России отметят 21 апреля. В преддверии праздника губернатор Кузбасса вручил областные награды лучшим сотрудникам муниципалитетов. Илья Середюк отметил, что государственные власти на всех уровнях заботятся о повышении престижа муниципальной службы. Так, на федеральном уровне учреждена премия «Служение», на региональном – проводится школа мэров и проект «СВОи Герои. КуZбасс».

«По своему опыту знаю, насколько сложно трудиться в местном самоуправлении. Зачастую это необходимость 24/7 быть в полной готовности к решению очень непростых задач – в благоустройстве, коммунальном хозяйстве или соцзащите. У наших муниципальных служащих хватает душевных сил, чтобы помогать людям и вне работы», – подчеркнул глава региона.

На торжественном приеме медалями, благодарностями и почетными грамотами отметили более 90 муниципальных служащих региона.