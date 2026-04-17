Программа обучения Кузбасского отделения Российских студенческих отрядов действует с апреля по июнь. За это время трудовые навыки получат 1 123 учащихся вузов и колледжей. А лето их уже будут ждать на оплачиваемых рабочих местах.

Чаще всего студенты весной учатся на вожатых, поваров и помощников машинистов. С прошлого года идут и на новые направления, такие как арматурщик, оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров, осмотрщик-ремонтник вагонов. Причем подрабатывать студенты могут на протяжении всего года в свободное от учебы время



В Кузбассе в нынешнем году по программе планируют трудоустроить 3, 7 тысяч студентов.

