В Прокопьевске стартовал сбор предложений от жителей по выбору общественной территории для участия города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Инициатива реализуется при поддержке СУЭК-Кузбасс и Фонда Мельниченко.

Конкурс проводится с целью поддержки региональных проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни жителей и привлечению федерального финансирования на их благоустройство.

До 19 апреля все заинтересованные жители Прокопьевска могут предложить общественные пространства, которые, по их мнению, нуждаются в обновлении и соответствуют условиям создания комфортной городской среды. Подать предложения можно через портал «Госуслуги», официальный сайт и социальные сети администрации, а также письменно, заполнив форму в пунктах сбора идей.

По завершении сбора предложений состоится открытое общественное голосование, в ходе которого жители выберут одну территорию из предложенных. Далее представители администрации муниципалитета совместно с командой архитекторов, общественными организациями, СУЭК-Кузбасс и Фондом Мельниченко разработают концепцию развития выбранного пространства с учетом мнений горожан, а также подготовят проектно-сметную документацию для участия во Всероссийском конкурсе.

Муниципалитет участвует в конкурсе не впервые: проект реконструкции Тырганского парка становился победителем два года подряд — в 2024 и 2025-м, попав в первую и вторую очередь благоустройства. Благодаря этому в городе скоро появится современная зона отдыха с обновлёнными туристическими маршрутами, экотропой и смотровой площадкой. В этом году планируется подать новую заявку на обновление ещё одной востребованной городской локации.