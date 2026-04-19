Президент России установил новую памятную дату. Теперь 19 апреля является Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. В этом году дата отмечается впервые.

Губернатор Кузбасса в своих соцсетях решил в этот день рассказать о жительнице Новокузнецка Антонине Ивановне Стафеевой, которая маленькой девочкой пережила фашистский плен, но вернулась несломленной.

В 1941 году ей было всего 6 лет. Вместе с семьей ее угнали в концлагерь. Там у детей брали кровь для раненых немцев. Брат Антонины не выдержал, погиб, а сама девочка пережила все страшные муки и издевательства.

Уже после войны она отучилась в школе, потом вышла замуж, а дальше приехала в Кузбасс строить Западно-Сибирский металлургический комбинат. Трудилась почти полвека, а после выхода на пенсию возглавила новокузнецкое объединение бывших узников фашизма.