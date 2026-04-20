Второй тур в Красноярске подопечные Дмитрия Ишкова открывали матчем против «Енисея-2» и выиграли у хозяев площадки (3:1). С таким же счетом во второй встрече были повержены «Ярославские медведи». А в заключительной встрече «Кузбасс-2» одолел уфимский «Динамо-БашГАУ» (3:1).

«Все три матча в этом туре прошли успешно, но во многих моментах не доволен командой. Понятно, что играли за 13-16 места, хотелось дать поиграть всем. В принципе, так и получилось. Однако много нюансов, много над чем работать еще. Хотя результатом доволен», – подвел итоги красноярского тура главный тренер «Кузбасса-2» Дмитрий Ишков.

В финале за 13-16 места кемеровчане максимальный результат, одержав в двух турах 6 побед, и заняли итоговую 13-ю строчку в ГЕОТЕК Молодежной лиге.

