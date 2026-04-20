На следующей неделе в Кемеровской области начнется посевная кампания.

План для аграриев – засеять 916 тысяч гектаров. От итогов посевной зависит урожай, а вместе с ним и продовольственная безопасность Кузбасса.

«Основных задач две: хозяйственная – обеспечить кузбассовцев свежими продуктами, и стратегическая – увеличить объемы переработки и экспорта. Последнее особенно важно, ведь аграрная отрасль сегодня – один из главных драйверов диверсификации нашей экономики. Чтобы фермеры справились, мы помогаем им приобретать горюче-смазочные материалы, запчасти для техники, семена и удобрения», – написал в соцсетях Илья Середюк.

Кроме того, губернатор поручил министру сельского хозяйства Александру Кривцову еженедельно докладывать обо всех этапах посевных работ.

