В экспозиции «Сила момента», размещенной в холле главного корпуса Кемеровского государственного университета, представлены работы участников регионального конкурса уличной фотографии.

Наш коллега, молодой фотограф газеты «Кузбасс» Савелий Баширов был инициатором этого конкурса, но организовать его не успел. 31 декабря 2024 года Савелий скоропостижно ушел из жизни.

В фотоконкурсе приняли участие школьники, а также студенты техникумов, колледжей и вузов Кузбасса. Всего на суд жюри было представлено 67 фоторабот. По итогам творческого состязания первое место заняла Дарья Кургузова, второе место – у Ивана Краськова, третье место завоевала Юлия Волкова.

Посмотреть альбом с лучшими конкурсными работами можно здесь.

Фото: пресс-служба АПК