25 апреля в Кузбассе начался очередной цикл обучения в проекте «Школа фермера», организованной Россельхозбанком, Министерством сельского хозяйства и Кузбасским государственным аграрным университетом имени В.Н. Полетскова. Обучение пройдут 40 слушателей, обучающихся по двум основным направлениям: «Производство и переработка сельскохозяйственной продукции» и «Сельский и агротуризм».

Заместитель председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса – министр сельского хозяйства Кузбасса Андрей Ариткулов, выступая на открытии, отметил:

«Увеличение числа фермеров и совершенствование методов ведения хозяйства крайне важны для продовольственной безопасности региона. Наша задача – подготовить высококвалифицированные кадры, способные эффективно вести своё дело и повышать доходность агробизнеса».

«Школа фермера» РСХБ и Министерства сельского хозяйства представляет собой интенсивный курс теоретического обучения на базе ведущих аграрных вузов, прохождение практики на успешных предприятиях по выбранной специальности, разработку бизнес-планов. Предполагается 150 часов теоретических занятий и 100 часов практики за 2,5 месяца. По итогам защиты студенты смогут получить диплом государственного образца.

Ректор Кузбасского ГАУ Екатерина Ижмулкина подчеркнула значение проекта:

«Наша университетская площадка давно зарекомендовала себя как центр профессиональной подготовки аграриев. Участвуя в образовательной проекте «Школа фермера», мы делаем важный вклад в создание кадрового резерва для сельских территорий региона».

Директор Кемеровского филиала Россельхозбанка Аркадий Чурин отметил:

«Школа фермера» — это реальная возможность для людей освоить профессию, научившись эффективному ведению агробизнеса. Получив практические знания и современный инструментарий, выпускники с могут создавать рабочие места и способствовать развитию сельской местности. Мы рады помогать молодым специалистам реализовать мечты о собственном деле».

Слушатели Школы представляют как действующих фермеров, стремящихся усовершенствовать свое дело, так и начинающих предпринимателей, мечтающих войти в сферу агробизнеса с нуля. Один из будущих выпускников поделился своим мнением:

«Эта школа дает уникальную возможность разобраться в тонкостях ведения фермерского хозяйства, начиная от подбора растений и заканчивая маркетингом готовой продукции. Я уверен, что мои знания заметно улучшатся, и смогу воплотить свою мечту стать успешным фермером».

Кузбасс участвует в одиннадцатом потоке «Школы фермера»-2025 наряду с еще 34 регионами. Всего обучение пройдут порядка 1000 человек. За предыдущие годы «Школа фермера» в Кузбассе выпустила 200 специалистов.

Проект «Школа фермера» начал свою деятельность в 2020 году и с тех пор выпустил уже более 7900 специалистов, готовых развивать агробизнес в разных уголках страны.