В «СУЭК-Кузбасс» открыли новые тренажёрные комплексы ВГК

Многофункциональные тренажерные комплексы для вспомогательных горноспасательных команд (ВГК) появились на территориях шахтоуправления «Талдинское-Западное» и Центра подготовки и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс».

Специально для этого на территориях установлены отдельные модули-контейнеры, разделенные на секции, которые связаны между собой тамбурами и единым тренировочным маршрутом. Внутри комплексов размещено оборудование для тренировки участников горноспасательных команд предприятий Компании.

Центром каждого комплекса является пультовая. Она оснащена пультом управления с сенсорным монитором и видеосвязью, которые позволяют оператору непрерывно следить за ходом тренировок в любом модуле. С помощью современного оборудования считываются показатели состояния каждого человека, находящегося в здании. Для этого при входе в комплекс необходимо надеть специальный сенсорный датчик.

«В первую очередь это делается для безопасных условий труда. Данные тренировочные комплексы созданы для оттачивания абсолютно всех навыков. Они – доказательство того, что Компания переживает за свой персонал и за безопасность труда. Несмотря на большую стоимость этого комплекса, он необходим. Мы это точно понимаем и готовы делиться этим со всеми горняками Кузбасса», – отметил генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Михаил Лупий.

Маршруты включают в себя тренажеры, которые позволяют приблизиться к максимально реальным условиям. Например, «Дымный штрек» представляет собой помещение с замкнутым по кругу маршрутом для передвижения горняков с включенными средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) изолирующего типа в условиях сымитированной задымленной атмосферы. В такой атмосфере отрабатываются навыки ориентации в условиях ограниченной видимости, а также навыки переключения из СИЗОД изолирующего типа в другой самоспасатель.

Еще один тренажер, «Теплокамера», занимает сразу два модуля и укомплектован оборудованием, которое с помощью беспроводных датчиков контроля сердечной деятельности и давления дает возможность наблюдать за состоянием людей во время тренировки.

Максимальные физическая усилия участники команды прилагают при выполнении заданий на тренажерах: «Терренкур», «Завалы», «Тупиковый забой», «Лабиринт», «Башня» и «Бремсберг» (наклонная выработка). Каждый из них оснащен специально разработанными препятствиями. К примеру, «Терренкур» включает в себя макеты используемой в шахтах проемной трубы длиной 3 метра и стесненной горной выработки с подъемом и спуском. В процессе прохождения маршрутов участники команд также работают с аварийно-спасательным инструментом и проводят сердечно-легочную реанимацию с применением автоматического наружного дефибриллятора на специальном манекене.

«Современные тренажеры, разработанные с учетом всех потребностей. Участники вспомогательных горноспасательных команд смогут оттачивать свои профессиональные навыки, – отмечает начальник отдела ВГК и контроля динамических явлений «СУЭК-Кузбасс» Игорь Комиссаров. – Одним из самых зрелищных тренажеров является «Огневой тренажер» или «Огневой рубеж». Именно на нем участники команд ВГК тренируются в тушении пожара, в том числе и горящей кровли».

Напомним, что в 2024 году по результатам соревнований профессионального мастерства ВГК лучшей вспомогательной горноспасательной командой на подземных горных работах признана команда Шахтоуправления «Талдинское-Западное». «Бронза» досталась шахтоуправлению «Комсомолец». Помимо этого, команда ВГК шахтоуправления «Талдинское-Западное» показала свой профессионализм на Всероссийских соревнованиях по тактической подготовке работников аварийно-спасательных формирований, выполняющих горноспасательные работы.

По окончании мероприятия в Центре подготовки и развития персонала для гостей провели экскурсию в новые лаборатории. Их современное оборудование позволит повысить профессионализм и квалификацию работников Компании. Так, в одном из залов представили специальный модуль дизельного локомотива, где с помощью специальной программы можно отрабатывать навыки вождения с различными задачами и условиями.

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