Губернатор провел рабочую встречу с Антоном Алихановым в Москве. Основным вопросом стало создание новых производств для диверсификации экономики Кузбасса.

«Обсудили развитие специального машиностроения, производство спецхимии, развитие металлургического кластера на юге Кузбасса, глубокую переработку металлургического сырья для получения продукции с высокой добавленной стоимостью», – отметил глава региона.

Также обсудили создание машиностроительных кластеров на севере и юге области.

Губернатор Илья Середюк пригласил Антона Алиханова в Кузбасс принять участие в разработке программы диверсификации.

Фото: пресс-служба АПК