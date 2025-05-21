Губернатор Кузбасса Илья Середюк в ходе поездки в Москву встретился с председателем Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергеем Боярским. В ходе встречи они обсудили усиление законодательной основы по ограничению кибермошенничества.

«До сих пор, практически в ежедневном режиме, мошенники выманивают накопления кузбассовцев. Есть случаи, когда люди берут кредиты, продают квартиры и все имущество, чтобы перевести деньги «на безопасный счет». Недавно Президент России Владимир Путин подписал закон о защите россиян от кибермошенничества. Мы также продолжаем работу в этом направлении. С Сергеем Михайловичем проговорили ситуацию в нашем регионе. Он рассказал, что в ближайшее время будут внесены законодательные меры, усиливающие ответственность кибермошенников», — рассказал Илья Середюк.

Планируется внедрение российского мессенджера, в котором ведомства смогут коммуницировать с жителями по всем вопросам касательно их работы. Он будет оснащен государственными средствами защиты. Программный код, наполнение будет выполнено отечественными разработчиками. Пользоваться им будет безопасно, мошенники не смогут воспользоваться мессенджером.