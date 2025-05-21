Комитет Государственной Думы по энергетике одобрил проект поправок в федеральный бюджет на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов. Изменения направлены на адаптацию экономики к геополитическим вызовам и обеспечение стабильности ключевых отраслей, в том числе энергетического сектора, значимого для промышленного потенциала Кузбасса.

«Председатель Комитета Николай Шульгинов отметил, что сокращение финансирования некоторых госпрограмм может создать риски для надежности энергосистем страны. Кузбасс, как крупнейший угольный и промышленный центр, заинтересован в устойчивости энергетической инфраструктуры. Мы продолжаем мониторить ситуацию, взаимодействовать с федеральными органами власти для минимизации рисков, связанных с бюджетными корректировками. В этой работе очень важна поддержка наших депутатов», — отметил губернатор Илья Середюк.

Комитет по энергетике обратился в Минэнерго России с просьбой предусмотреть дополнительные механизмы финансирования этих направлений, что особенно важно для промышленных регионов, таких как Кузбасс.