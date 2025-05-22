В этом году 14 организаций Кузбасса, реализующие проекты по воспитанию, развитию, организации досуга детей и молодежи, получили поддержку Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» на общую сумму 25 млн рублей.

Среди победителей — Кузбасский государственный аграрный университет имени В.Н. Полецкова, который получил поддержку на создание мобильной лаборатории агробиотехнологий «Наука Первых». В рамках проекта проходят выездные мероприятия и мастер-классы, на которых школьники изучают агротехнологии и проводят химические анализы. Всего в проекте примут участие 2 000 ребят из 15 муниципальных округов.

В сентябре начнется реализация проекта «Новый ориентир» Мариинского педагогического колледжа. Туристический марафон направлен на создание условий для развития активного досуга, командного духа и формирование у детей и молодёжи ценностей здорового образа жизни. Его участниками станут не менее 1 100 школьников и студентов из Мариинского, Тяжинского и Чебулинского муниципальных округов.

30 мая пройдет открытие студии мультипликации «Малинка» Модельной библиотеки семейного чтения поселка Малиновка. Здесь ребята повысят читательскую активность, получат возможность развивать свои творческие способности. В 2026 году «Малинка» планирует создать уникальный краеведческий продукт – полнометражный мультфильм о поселке Малиновка к ее 100-летнему юбилею, который будет праздноваться летом 2027 года.

Кузбасский естественнонаучный центр «Юннат» получил поддержку для проведения экологического марафона «ЭкоБережок». Проект направлен на формирование ценностного отношения к природным ресурсам, внедрение в личную практику привычек экономного расходования воды, электроэнергии, раздельного сбора бытовых отходов. Участниками станут учащиеся с 5 по 8 класс 10 муниципальных округов региона.

Также Кузбасский молодежный центр получил поддержку на проведение Всероссийского проекта по развитию деятельности детских вожатских отрядов «ДВОР». Дом детского творчества №4 сможет реализовать первый городской турнир по конструированию «КубоСтарт» инженерно-технической направленности, а Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий получил грант для создания Детско-юношеского центра по сборке, программированию и управлению беспилотными летательными аппаратами «Лаборатория БПЛА».

Кроме того, победителями стали Крапивинский дом детского творчества, средняя общеобразовательная школа №16 (Березовский), Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий, средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н.Н. Колокольцова (пос. Малиновка, Калтан), Центр поддержки и развития общественных инициатив «Вектор» (Междуреченск), Усманская основная общеобразовательная школа (с. Усманка, Чебулинский округ), Центр дополнительного образования.