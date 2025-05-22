19 мая по всей России состоялись региональные полуфиналы международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». В итоге определены по шесть финалистов из каждого федерального округа, которым в июне предстоит пройти решающее испытание, чтобы определить состав участников шестого рейса арктической экспедиции «Росатома» на Северный полюс.

В этом году в проекте приняли участие свыше 63 тысяч российских школьников. Очные полуфиналы отбора в арктическую экспедицию «Росатома» «Ледокол знаний» проходили одновременно во всех регионах страны. Полуфинал Сибирского федерального округа состоялся в Омске.

От Сибири в треке «Исследователь» до финала дошли три представительницы Новокузнецка — Валерия Антипова, Варвара Гилева и Дарья Болотова. Ещё одна участница — Анастасия Писарева из Новосибирска — также успешно прошла этот этап. Два представителя округа выступят в финале в треке «Инноватор»: Тихон Смиренко (Кольцово, Новосибирская область) и Георгий Коробицкий (Новосибирск).

Полуфиналисты работали по трём направлениям: «Исследователь», «Инженер» и «Инноватор». Участникам было предложено найти решение кейс-задач, связанных с развитием водородной энергетики, применением атомных технологий в космической отрасли и использованием квантовых решений.

«На этапе отбора на «Ледокол знаний» важно не только наличие общей эрудиции, но и способность решать прикладные задачи, искать нестандартные подходы и эффективно взаимодействовать в команде. Сегодня эти компетенции крайне востребованы в области квантовых технологий, где наша компания лидирует и достигает значительных успехов мирового уровня», — подчеркнул руководитель группы направления «Росатом – Квантовые технологии», старший научный сотрудник Российского квантового центра Дмитрий Чермошенцев.

Финальная часть проекта пройдёт на площадке московского музея «АТОМ» на территории ВДНХ. Здесь назовут имена 24 победителей, которым предстоит отправиться в шестую арктическую экспедицию «Росатома» «Ледокол знаний». В нынешнем году мероприятие посвящено сразу двум важным событиям: 80-летию отечественной атомной индустрии и 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути. Вместе с российскими школьниками в поездке примут участие представители 20 зарубежных государств.