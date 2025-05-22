Глава региона рассказал о непростой ситуации в экономике, вызванной угольным кризисом.

«На экономику области влияют низкие цены на уголь. Ситуация сложная, контролируем ее в ручном режиме. Именно поэтому нам так важна поддержка федерального центра. Проговорили перспективы развития промышленности Кузбасса. Важен уход от угольной зависимости, поэтому на повестке – развитие проектов в неугольных отраслях», – подчеркнул губернатор Кузбасса.

Илья Середюк и Денис Мантуров согласовали масштабные меры поддержки ключевых отраслей. Была отмечена необходимость создания новых производств.

«В числе основных направлений развития – металлургия глубоких переделов. Основой для технологического прорыва в отрасли может стать металлургический кластер. Развитие спецхимии и машиностроения укрепит сырьевую и производственную базу региона, позволит создать новые высокотехнологичные рабочие места. Цифровизация промышленности – уже в действии. Скоро представим первые результаты внедрения инноваций», – сказал Илья Середюк.

В пресс-службе администрации правительства Кузбасса отметили, что основой диалога стало углубление сотрудничества с федеральными ведомствами, включая министерство промышленности и торговли РФ.

Фото: пресс-служба АПК