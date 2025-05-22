Конкурсанты могут выбрать номинации: «Градостроительная политика, благоустройство и ЖКХ», «Умный город», «Укрепление межнационального мира и согласия на муниципальном уровне», «Повышение эффективности управления территорией», «Повышение узнаваемости муниципальных образований».

Итоги конкурса подведут осенью 2025 года. Призовой фонд составит 1 млрд рублей. Постановление уже подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Всего отберут 50 победителей.

Кузбасские конкурсанты показывают достойные результаты. Так, в 2024 году во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» город Мыски стал одним из победителей в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». В этой номинации было представлено 357 заявок из 72 субъектов России. Кузбасский муниципалитет был награжден денежным призом в размере 10 млн рублей и грамотой правительства Российской Федерации.

На федеральном этапе конкурса был представлен проект «Мыски – столица шорской культуры». Он направлен на сохранение культурного разнообразия и развитие межнационального диалога народов города, сохранение самобытности, этнокультурного, языкового многообразия, популяризацию культурного наследия шорского народа. Основной показатель успешной реализации практики – сохранение и популяризация культурных ценностей народов Кузбасса, национальных языков и литератур, их интеграция в единое культурное пространство, что повышает привлекательность Мысков для туристов из разных регионов России.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что всероссийский конкурс стал одним из эффективных инструментов по поддержке лучших муниципальных практик, направленных на повышение качества жизни граждан.

«Правительство работает над совершенствованием конкурса. Две действующие номинации преобразованы в новые – «Повышение эффективности управления территорией» и «Повышение узнаваемости муниципальных образований (бренд территории)». Новые номинации будут стимулировать применение новых инструментов для социально-экономического развития муниципалитетов. Кроме того, они будут способствовать созданию новых точек притяжения и привлекательного образа территорий», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Ежегодный всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 г. Он создан с целью выявления, поощрения и распространения примеров лучших практик деятельности органов местного самоуправления. Победителей награждаю денежными премиями правительства РФ, которые направляются на дальнейшее развитие муниципалитетов.