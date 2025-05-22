В номинации «Музейный смотритель» победила сотрудница музея «Береста Сибири» (филиал музея-заповедника «Мариинск исторический») Маргарита Пятаева. Премию вручили директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и телеведущая Дарья Златопольская.



Эксперты оценивали качество и объем работы по сохранению экспонатов, выполнение задач за пределами должностных обязанностей и влияние на качество музейных посещений. Маргарита Пятаева наряду со своей прямой работой активно участвует в музейных программах «Берестенок», «Азбука ремесла», а также в оформлении тематических выставок. Кроме того, она разработала уникальный квест «Музей и дети» для детсадовцев.



Среди претендентов на вручение Национальной премии были еще два проекта из Кемеровской области, заявленные в номинации «Музейный маршрут». Кузбасский государственный краеведческий музей предложил маршрут «Кузбасские динозавры – как это было?», а музей-заповедник «Мариинск исторический» представил «Кузбасс литературный».

Фото: пресс-служба АПК