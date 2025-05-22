Очистная бригада Кирилла Куксова шахты «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс» добыла миллион тонн угля с начала года.

Горняков, вынесших символический камень, приветствовали на торжественном собрании в холле административно-бытового комбината предприятия. С производственным достижением коллег поздравил главный инженер Шахтоуправления «Комсомолец» Александр Беспалов.

– Эта скоростная миллионная тонна, выданная на-гора результат вашего самоотверженного труда и отличного знания горняцкого дела. Перешагнув этот рубеж с начала года среди девяти очистных бригад, вы еще раз доказали целеустремленность и профессионализм вашего коллектива, – обратился к горнякам Александр Беспалов.

Сегодня коллектив Куксова отрабатывает лаву 18-50 пласта «Толмачевский», вынимаемая мощность которого составляет 2,3 метра. Бригада трудится на одном из старейших угледобывающих предприятий Кольчугинского рудника и «СУЭК-Кузбасс». Его история перешагнула рубеж в 90 лет. Особенностью шахты является то, что здесь до сих пор используется скиповой подъем для выдачи угля на поверхность. Эта технология требует особенно слаженной работы всех звеньев, задействованных в производственном процессе.

Именно бригаде Кирилла Куксова принадлежит лучший производственный результат за всю историю шахты «Комсомолец». По итогам 2019 года очистниками было выдано на-гора 2,7 миллиона тонн угля.

Под грамотным руководством директора шахтоуправления Александра Агафоникова коллектив неоднократно показывал высокие результаты. В этом году бригада – безусловный лидер по числу побед в производственном соревновании Дни повышенной добычи. Он восемь раз превышал установленные нормативы угледобычи на очистной забой. С начала текущего года опережение плана бригадой Кирилла Куксова составляет более 180 тысяч тонн.

Напомним, в Компании в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит Трудовая вахта Победы. Все свои производственные достижения горняки посвящают памяти погибших на фронтах и работающих в тылу во время Великой Отечественной войны.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»ъ

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