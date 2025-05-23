«Ситуация в угольной отрасли остается непростой, по-прежнему многие предприятия работают ниже рентабельности. Есть вопросы по логистике. Мы неоднократно ставили их на федеральном уровне. По поручению президента Владимира Владимировича Путина в правительстве России на следующей неделе пройдет совещание по развитию угольной отрасли. Благодарны председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину, который держит ситуацию на контроле. Правительство Кузбасса совместно с федеральными структурами продолжит работу по созданию условий для устойчивого развития угольной промышленности региона», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым попросил принять участие в обсуждении и подготовить предложения о мерах поддержки угольных предприятий при перевозке продукции.

Глава РЖД заверил, что все поставленные правительством задачи выполняются, а дополнительные вопросы к совещанию будут проработаны.