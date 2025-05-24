Как отметили в пресс-служба администрации правительства Кузбасса, участники конкурса бесплатно помогают детям из неблагополучных семей и инвалидам, развивают туристическую привлекательность Новокузнецка и всего Кузбасса, разрабатывают высокие технологии для нужд СВО и машиностроения, создают новые рабочие места.

«Как всегда, конкурс «Бизнес-Признание» собрал большое количество активных предпринимателей, которые хотели бы продвинуть свои идеи. Многие проекты мы масштабируем на областной уровень. В этом году среди финалистов – предприятия производственной сферы, индустрии гостеприимства, семейного бизнеса, самозанятые, социальные проекты, идеи, направленные на сохранение здоровья. Бизнес принимает активно участие в диверсификации экономики региона. Наша совместная задача – развивать направления, не связанные с угольной отраслью. В Кузбассе действует широкая сеть организаций и система мер поддержки бизнеса, нужно активнее ими пользоваться», – отметил Илья Середюк.

Для конкурсантов в течение двух месяцев проводили бизнес-тренинги, обучающие программы, мастер-классы, командообразующие занятия, а также встречи финалистов с успешными руководителями крупных компаний. На финальном этапе участники на суд жюри в очной форме представляли презентации своих проектов, видеоролики.

В номинации «Лучший производственный проект» победило АО НПК «Система», Лучший сервисный проект» – ИП Оксана Простак, «Лучший проект в сфере торговли» – ИП Елизавета Кулышкина, «Лучший проект в индустрии гостеприимства» – предприниматель Марк Скобелев, «Лучший проект модели В2В «Бизнес для бизнеса» – ИП Елена Попелева, «Лучший проект в сфере «Здоровый образ жизни» – индивидуальный предприниматель Елена Шевченко, «Лучший социальный проект» – ООО «Чудентика», «Лучший семейный бизнес» – ИП Алексей Первушин, «Лучший бизнес-проект самозанятого» – Виктор Кайгородов, «Лучший проект в сфере креативной индустрии» – ИП Анна Бердюгина и самозанятая Ирина Хвостова, «Лучший проект в некоммерческой сфере» – АНО по оказанию помощи онкологическим пациентам «Я буду жить».

Также были предусмотрены спецноминации. Лучшей «Бизнес-леди» стала ИП Ольга Каргаполова, «Молодой предприниматель» – ИП Ульяна Бухолдина, «Дети – наше будущее» – ИП Татьяна Панченко, «Сделано в Кузбассе» – ИП Кристина Мальцева, «Мама – предприниматель» – ИП Ольга Саблина, «За вклад в общую победу «ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА» отмечены ИП Екатерина Гилева и самозанятый Григорий Топорков, «Лучшая высокотехнологическая компания» – ИП Евгений Попов, «За волю к победе» – ИП Максим Антропов.