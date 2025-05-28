Илья Середюк рассказал, как на министра финансов России повлиял спуск в кузбасскую шахту

«После спуска в забой министр отметил, что в шахте получаешь понимание того, насколько непростой труд горняков и как государство должно трепетно относиться к людям этой героической профессии», – передал в социальных сетях впечатления Антона Силуанова губернатор Кузбасса .

По словам главы региона, Силуанов в настоящее время разбирается в ситуации, сложившейся в переживающей кризис угольной отрасли. Его ведомство разработало меры поддержки для угледобывающих компаний.

Илья Середюк добавил, что министр финансов РФ не первый год интересуется проблемами нашего региона. Именно Силуанов в свое время утвердил первую программу социально-экономического развития Кузбасса.

Фото: Илья Середюк/Telegram